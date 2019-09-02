5 أعمال تطويرية للطرق بـ8 ملايين ريال في الأحساء

كشف المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان، عن 5 أعمال تطويرية لطريق تقاطع طريق «الخدود»، بقيمة إجمالية 8.2 ملايين ريال، وسيعمل ذلك على تطوير الطريق وفك الاختناقات المرورية لتسهيل الحركة المرورية، وذلك في إطار أعمال تحسين وتطوير الطرق الرئيسة داخل الواحة الزراعية لتسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها. وأشار الثنيان، إلى أنه تم الانتهاء من تغطية جزء من القناة الرئيسة (F1) بطول 216م وتركيب بوابات ومحابس تحكم آلية لمياه الري، مؤكدا أنه عند اكتمال تنفيذ المشروع سيؤدي ذلك إلى رفع كفاءة الطريق، وسيتم أثناء التنفيذ مراعاة جوانب الأمن والسلامة للتحويلات المؤقتة وإيجاد الطرق البديلة لوصول المزارعين إلى مزارعهم بكل يسر وسهولة. يذكر أن فكرة التصميم تتمثل في تقاطع «رباعي» مزود بإشارة مرورية في الاتجاهات الأربعة.



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