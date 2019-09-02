سكان الطوال يطالبون بحلول عاجلة للدوام المسائي

عقد مشايخ وأعيان وأهالي الطوال، لقاءً مع مدير مركز الدعم التعليمي والفني بوزارة التعليم، الدكتور أحمد قران، بحضور مدير عام التعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي. وجدد قائد مدرسة ثانوية الطوال خالد علي ناشب، التأكيد بولاء أبناء المحافظة، مطالبا بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة دوام الطلاب والطالبات المسائي في الحد الجنوبي خاصة صامطة والطوال، لافتا إلى أن الفترة الثانية غير مجدية للطلاب وأولياء أمورهم. وناشدوا المسؤولين في التعليم بالتدخل لحل مشكلة الدوام المسائي التي تبدأ من الواحدة ظهرا إلى السابعة مساء، فيما اقترح بعض المعلمين تدوير الفترات. من جانبه، تحدث الشيخ عبدالرحمن النجمي، حول ضرورة المساواة في تدوير الدوام بين مدارس الحد الجنوبي حتى يتمكن الطلاب والطالبات من العودة إلى منازلهم قبل غروب الشمس حفظاً على أرواحهم من مخاطر الطرقات. ووعد الدكتور قران بإيجاد حلول مناسبة مراعاةً لمطالب الأهالي وراحة الطلاب والطالبات في الحد الجنوبي وتوفير البيئة التعلمية المناسبة للجميع.



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