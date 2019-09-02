محافظ الدرب يزور عددا من الإدارات الحكومية

أكد محافظ الدرب صالح القحطاني أثناء زيارته عددا من الإدارات الحكومية منها الشرطة والمستشفى ومركز الرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج زياراته الميدانية، أن الزيارات تهدف إلى تلمس احتياج الإدارات الحكومية وكل ما يلبي رضا المواطن والوقوف من قرب على الطبيعة وأرض الواقع عما يقدم لهم من خدمات، مشيرا إلى أن هذا الزيارة تأتي بتوجهات أمير المنطقة ونائبه وحرصهما على رفع كل احتياجات المحافظة وبحث كل ما يخدم المواطن. وبدأ المحافظ زيارته بشرطة المحافظة، والتقى مدير الشرطة المقدم محمد عثمان عتودي، وتجول في أقسام الدوريات والعمليات وتوقيف الحقوق المالية والبحث والتحريات، وتمت مناقشة تكثيف الجهود الأمنية لموسم الربيع مع بدء توافد الزوار على الدرب والشقيق. واختتم المحافظ جولته بزيارته مستشفى الدرب العام ومركز الرعاية الصحية بالمسامير، والتقى الطاقم الإداري والصحي، وتجول على الأقسام، والتقى بعض المراجعين، واستمع إلى مطالبهم وعن كيفية تقديم الخدمات لهم. وحث القحطاني في زياراته الجميع بالجد والاجتهاد في كل ما يخدم المواطن.



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