محافظ الداير يوجه بمتابعة دورية للمشاريع

شدد محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، على ضرورة متابعة المشاريع لضمان إنجازها واستفادة المواطن منها، جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومسؤولي الطرق وصيانتها والشركة المسؤولة عن صيانة الطرق الترابية بالمحافظة، موجها لجنة متابعة المشاريع بالمحافظة بالمتابعة الدورية للمشاريع ورفع تقارير مستمرة عما تم إنجازه وعن واقع المشاريع من خلال الوقوف الميداني، مؤكدا أنه لا تهاون في ضرورة تنفيذ المشاريع الخدمية خصوصا الطرق كونها الشريان الأساسي للأهالي. ووقف محافظ الداير مع مسؤولي الطرق ميدانيا على قرية فحجلة، وناقش ضرورة فتح طريق ينهي معاناة الأهالي مع الأمطار بعيداً عن مجرى السيول، ووجه برسم مسار يخدم الأهالي وتنفيذه بشكل عاجل. ولفت محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة إلى أن هذه المتابعة تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، والتي تؤكد دوماً على تحقيق الرفاهية للمواطن.



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