التقديم على الدبلومات العليا المدفوعة بالقنفذة

أعلنت الكلية الجامعية بمحافظة القنفذة - قسم التربية - التابعة لجامعة أم القرى، إتاحة التقديم على برامج الدبلومات العليا المدفوعة بالتنسيق مع عمادة الدراسات العليا بالجامعة خلال هذا الأسبوع، وذلك لمن لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني على برامج الدبلومات العليا المدفوعة بقسم التربية بالكلية الجامعية بالقنفذة ومراجعة القسم بشطر الطلاب والطالبات في موعد أقصاه الأربعاء. وبينت الجامعة أن البرامج المتاحة هي: دبلوم تصميم المحتوى الإلكتروني التعليمي، دبلوم النشاط المدرسي، دبلوم تطوير المناهج، دبلوم مصادر التعلم، مشيرة إلى أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على تفاصيل البرامج ومتطلباتها من خلال زيارة الرابط المخصص.



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