أمانة عسير تستكمل معالجة التشوه البصري

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها في سحب المركبات التالفة والمشوهة للمظهر العام، وإصلاح اللوحات الإرشادية، ومعالجة حفر الطرقات، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه تم خلال الشهر الماضي سحب المركبات التالفة من عدة مواقع، فيما تمت معالجة حفر الطرقات، وإصلاح عدد من اللوحات الإرشادية، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري. وأشار إلى أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها التابعة قد سحبت نحو 32 سيارة تالفة ومهملة في مواقع متفرقة، فيما تم استصلاح نحو 156 لوحة إرشادية بجانب معالجة 3.261 م2 من حفر الشوارع، كما عالجت نحو 734 حاوية نظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إصلاح 565 عمود إنارة، وتنسيق وزراعة 6.608 أشجار، وإعادة تأهيل 24.197 م2 من الحدائق، و896 م2 من ملاعب الأطفال، وطمس 2.464 م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام. في غضون ذلك، أغلقت فرق الرقابة الصحية الشاملة بأمانة منطقة عسير خلال جولاتها الميدانية اليومية أحد البوفيهات الشهيرة بمدينة أبها؛ بعد رصد عدد من المخالفات الصحية. وأوضح الحميدي، أن الفرق الرقابية بالأمانة أغلقت أحد البوفيهات التي تعمل ضمن سلسلة بوفيهات شهيرة بمدينة أبها؛ بعد أن اكتشفت الفرق الرقابية، أن تجهيز الأغذية ومنتجات البوفيه يتم في موقع بعيد وخارج نطاق البوفيه، حيث قامت الفرق مباشرةً بمداهمة الموقع، ورصدت افتقار موقع التجهيز إلى أدنى اشتراطات السلامة الصحية، فضلاً عن مخالفة الأنظمة، وتحويل الموقع أيضاً إلى مخزن للمواد الغذائية.



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