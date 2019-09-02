السعودية اليوم / وفد الكشافة السعودي يشارك في منتدى الشباب الكشفي العربي الرابع بشرم الشيخ



شرم الشيخ 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

شارك وفد الكشافة السعودي اليوم, في منتدى الشباب الكشفي العربي الرابع, الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر، ويستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر الحالي، تحت شعار "الكشفية وأهداف التنمية المستدامة"، بحضور معالي وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي, ومساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون الشباب في مصر الدكتور يوسف ورداني، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف عبدالمجيد، وذلك بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ.

وألقى رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر الدكتور خالد عيسوي في حفل الافتتاح كلمة أكد فيها أن الكشافة لا بد أن تثبت وجودها داخل كل بلد، مناشدًا الشباب أن يكونوا إرث صالح من أجل بلادهم.

بعد ذلك جرى استعراض بعض الأنشطة الكشفية المصرية، كما توالت العديد من الفقرات التي شملت تكريم عدد من الكشافة الموهوبين، وتقديم أهازيج وأناشيد كشفية.

يذكر أن الوفد السعودي المشارك حضر عددًا من الفعاليات التي تضمنت حضور جلسة الممارسات الأفضل في مشاركة الشباب، وكيفية صياغة وتعديل القرارات، وورشة الحوار من أجل السلام.

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18:55ت م

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