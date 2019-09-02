شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تودع آخر المداخن الأربع في كورنيشها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22 تودع محافظة جدة بعد 45 عاما آخر مدخنتين على الكورنيش كان من المقرر إغلاقهما في فبراير 2020 وبتوجيه من وزير البيئة والمياه والزراعة، وتقديم الموعد إلى الساعة 8.30 مساء اليوم (الاثنين)، ليتم إغلاق المحطة البخارية وتتوقف معها سحب الأدخنة التي كانت تنفثها في الأجواء. وكانت تحلية المياه في 2015 قد أغلقت مدخنتين في «المرحلة الثالثة» من المداخن تمهيداً لخروجها النهائي من منظومة عمل المؤسسة، وإحلال محطة جدة للتناضح العكسي بديلة عنها في الإنتاج والذي تحقق لاحقا من خلال عمل محطات للتحلية في رابغ والشعيبة.



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