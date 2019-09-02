جمعية "رأي" و "عامر العمرو" يعقدان ورشة عمل لعرض أنظمة النشر في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت الجمعية السعودية لكتاب الرأي بالشراكة مع مكتب عامر العمرو للمحاماة أول أمس الأحد في مدينة جدة ورشة عمل لعرض أنظمة النشر التي تهم كتاب الرأي في ممارستهم للكتابة و النشر ، وقام المحاميان عامر العمرو وسعد المنصور بعرض أنظمة النشر ونماذج من قضايا الرأي التي تم نظرها وإصدار الأحكام فيها.

وقد أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية علي الشدي أن الهدف من عقد هذه الورشة هو تعزيز الوعي القانوني لدى كتاب الرأي بأنظمة النشر ، بينما أكد المحامي عامر العمرو أن هناك المزيد من المبادرات والبرامج المستقبلية التي تدعم فاعلية هذه الشراكة تقديرا لدور كتاب الراي في المجتمع.

وستنعقد ورشة أخرى لكتاب الرأي من أعضاء الجمعية في المنطقة الشرقية خلال شهر نوفمبر القادم.