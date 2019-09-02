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أبدى عدد من أهالي قرية "المعلاة" التابعة لمحافظة الحجرة بتهامة الباحة، تذمرهم من ضعف تغطية شبكة الجوال والإنترنت، وأكدوا أن هذا يتسبب في صعوبة التواصل مع أقاربهم، ويحرم أبناءهم من الحصول على فرص تعلم أفضل من خلال الإنترنت لاسيما مع بدء العام الدراسي؛ حيث تزداد الحاجة لتصفح بعض المواقع التعليمية.
وطالب أهالي قرية "المعلاة"، شركات الاتصالات بتحسين خدمات الاتصال والإنترنت حتى يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم التي أصبحت تُدار عبر شبكة الإنترنت، وتكفيهم عناء السفر والازدحام في الدوائر الحكومية.
من جانبه، أكد المواطن عوض الزهراني، وهو أحد سكان القرية، أن البرج يبعد عن القرية حوالي 10 كيلومترات، ومحاط بالجبال مما يعيق وصول الخدمة إلى القرية كما ينبغي.
وطالب المواطنون، أمير منطقة الباحة، بتوجيه المسؤولين في شركات الاتصالات بالمنطقة بتركيب برج قريب من القرية، حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات الاتصال والإنترنت التي أصبحت من أهم الأساسيات لدى كافة المواطنين.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 06:26 PM
المطالبة بتوجيه شركات الاتصالات بتركيب برج قريب من القرية
أبدى عدد من أهالي قرية "المعلاة" التابعة لمحافظة الحجرة بتهامة الباحة، تذمرهم من ضعف تغطية شبكة الجوال والإنترنت، وأكدوا أن هذا يتسبب في صعوبة التواصل مع أقاربهم، ويحرم أبناءهم من الحصول على فرص تعلم أفضل من خلال الإنترنت لاسيما مع بدء العام الدراسي؛ حيث تزداد الحاجة لتصفح بعض المواقع التعليمية.
وطالب أهالي قرية "المعلاة"، شركات الاتصالات بتحسين خدمات الاتصال والإنترنت حتى يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم التي أصبحت تُدار عبر شبكة الإنترنت، وتكفيهم عناء السفر والازدحام في الدوائر الحكومية.
من جانبه، أكد المواطن عوض الزهراني، وهو أحد سكان القرية، أن البرج يبعد عن القرية حوالي 10 كيلومترات، ومحاط بالجبال مما يعيق وصول الخدمة إلى القرية كما ينبغي.
وطالب المواطنون، أمير منطقة الباحة، بتوجيه المسؤولين في شركات الاتصالات بالمنطقة بتركيب برج قريب من القرية، حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات الاتصال والإنترنت التي أصبحت من أهم الأساسيات لدى كافة المواطنين.
، أهالي قرية "المعلاة" بتهامة الباحة يطالبون بتحسين شبكة الإنترنت ،
المصدر : الخليج 365
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