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أشاد مدير عام جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة صلاح بن محمد الشيخ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، لتغيير شكل علب السجائر بما يتناسب مع خطورتها على الإنسان.
وبيّن "الشيخ" أن هذه السجائر والتي تفتك سنوياً بأكثر من 22 ألف شخص في هذا الوطن، وفقاً لتصريح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تستحق أن تفرض عليها القيود، مشيداً بالضريبة الانتقائية التي خفضت إلى حد كبير عدد متعاطي السجائر ومستهلكيها من كلا الجنسين وفق الاحصائيات الأخيرة.
وظهر الشكل الجديد لعلب السجائر مغلفاً باللون الأسود، ومكتوب عليه بالخط العريض "التدخين يسبب سرطان الحنجرة"، فيما ذيّلت الكتابة بشريط أصفر مكتوب فيه (للإقلاع عن التدخين اتصل على الرقم 937) وهو الرقم الذي خصصته وزارة الصحة لعلاج الحالات التي ترغب العلاج.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 06:05 PM
قال: تفتك سنوياً بأكثر من 22 ألف شخصمدير "كفى" يشيد بجهود "الصحة" في تغيير علب السجائر بما يتوافق مع خطورتها
أشاد مدير عام جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة صلاح بن محمد الشيخ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، لتغيير شكل علب السجائر بما يتناسب مع خطورتها على الإنسان.
وبيّن "الشيخ" أن هذه السجائر والتي تفتك سنوياً بأكثر من 22 ألف شخص في هذا الوطن، وفقاً لتصريح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تستحق أن تفرض عليها القيود، مشيداً بالضريبة الانتقائية التي خفضت إلى حد كبير عدد متعاطي السجائر ومستهلكيها من كلا الجنسين وفق الاحصائيات الأخيرة.
وظهر الشكل الجديد لعلب السجائر مغلفاً باللون الأسود، ومكتوب عليه بالخط العريض "التدخين يسبب سرطان الحنجرة"، فيما ذيّلت الكتابة بشريط أصفر مكتوب فيه (للإقلاع عن التدخين اتصل على الرقم 937) وهو الرقم الذي خصصته وزارة الصحة لعلاج الحالات التي ترغب العلاج.
، مدير "كفى" يشيد بجهود "الصحة" في تغيير علب السجائر بما يتوافق مع خطورتها ،
المصدر : الخليج 365
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