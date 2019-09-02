السعودية اليوم / اللجنة العليا الكويتية الإندونيسية المشتركة تعقد أعمال دورتها الأولى



الكويت 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

عُقدت اليوم أعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية الإندونيسية المشتركة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي أعمالها في الكويت.

وشهدت أعمال اللجنة استعراضًا لمجالات التعاون كافة بين الجانبين لاسيما الاقتصادية والتنموية منها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات والأخذ بها إلى آفاق جديدة للتعاون والتكامل الوثيقين بين البلدين.

وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجال الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والتعاون في مجال بناء القدرات الدبلوماسية ومجالي التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى التعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.

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18:47ت م

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