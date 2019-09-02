السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض ينوه بالأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية



الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

أكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري, أن الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض), يأتي استكمالاً للتطوير والارتقاء الإداري والتنفيذي للبرامج الاقتصادية والتنموية في العاصمة الرياض.

ونوه معاليه في تصريح لوكالة الأنباء

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- , أسّس هيئة تطوير مدينة الرياض منذ إقرارها في مجلس الوزراء عام 1394هـ وجعل منها أنموذجاً عاماً لجميع الهيئات التطويرية في المملكة ووقف -رعاه الله- على جميع المراحل والمتطلبات التأسيسية والإنشائية التي كان لها الأثر البالغ فيما نعيشه اليوم من بنية تحتية متميزة في العديد من المجالات".

وأكد الدكتور السديري أن الأمر الملكي يأتي مواكبةً لرؤية المملكة 2030 وأهمية تفعيل المؤسسات التطويرية والإشرافية فيها بتحويلها إلى هيئة ملكية يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لتحقيق مستوى أعلى في الإنجازات والأهداف.

ودعا معالي وكيل إمارة منطقة الرياض في ختام تصريحه, المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأميـن -حفظهما الله- ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها ورغد عيشها.

// انتهى //

18:32ت م

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الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري, أن الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض), يأتي استكمالاً للتطوير والارتقاء الإداري والتنفيذي للبرامج الاقتصادية والتنموية في العاصمة الرياض.ونوه معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم, بالاهتمام والرعاية المباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , والمتابعة والتطلعات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -رعاه الله - في شتى الجوانب.وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- , أسّس هيئة تطوير مدينة الرياض منذ إقرارها في مجلس الوزراء عام 1394هـ وجعل منها أنموذجاً عاماً لجميع الهيئات التطويرية في المملكة ووقف -رعاه الله- على جميع المراحل والمتطلبات التأسيسية والإنشائية التي كان لها الأثر البالغ فيما نعيشه اليوم من بنية تحتية متميزة في العديد من المجالات".وأكد الدكتور السديري أن الأمر الملكي يأتي مواكبةً لرؤية المملكة 2030 وأهمية تفعيل المؤسسات التطويرية والإشرافية فيها بتحويلها إلى هيئة ملكية يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لتحقيق مستوى أعلى في الإنجازات والأهداف.ودعا معالي وكيل إمارة منطقة الرياض في ختام تصريحه, المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأميـن -حفظهما الله- ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها ورغد عيشها.// انتهى //18:32ت م0181

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