السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يتسلم تقريراً لأعمال شركة الكهرباء خلال موسم حج 1440



جدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة تقريراً عن أعمال الشركة

واستمع سموه لدى استقباله - في مقر الإمارة بجدة - رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام العمري إلى شرح عن محتوى التقرير، ومناقشة الاستعدادات، واستعراض المشروعات الجاري تنفيذها التي ستسهم في مجابهة الأحمال المتوقعة في موسم حج العام 1441هـ، إضافة إلى الخطة العشرية للشركة في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.

// انتهى //

18:15ت م

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جدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة تقريراً عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال موسم حج العام 1440 .واستمع سموه لدى استقباله - في مقر الإمارة بجدة - رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام العمري إلى شرح عن محتوى التقرير، ومناقشة الاستعدادات، واستعراض المشروعات الجاري تنفيذها التي ستسهم في مجابهة الأحمال المتوقعة في موسم حج العام 1441هـ، إضافة إلى الخطة العشرية للشركة في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.// انتهى //18:15ت م0178

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