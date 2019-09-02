السعودية اليوم / بلدي بقيق يتفقد المشروعات التنموية بالمحافظة والمراكز التابعة لها



بقيق 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

تفقد المجلس البلدي بمحافظة بقيق بمشاركة بلدية المحافظة ميدانياً سير المشروعات التنموية المنفذة في بقيق والهجر التابعة لها, بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالله آل عايد وأعضاء المجلس ورئيس بلدية بقيق المهندس فارس آل عريج.

وشملت الجولة زيارة مشروع الطريق الرابط بين أحياء محافظة بقيق ومخطط 16/12 حي البساتين, ومشروع ملعب ومتنزه حي الروضة والزهور لمتابعة الأعمال المبدئية المنفذة والتأكد من إزالة معوقات العمل بالمشروع, إلى جانب الوقوف على موقع المجسم الجمالي بالدوار في شارع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ومناقشة الأمور الفنية المساعدة لتسهيل حركة الدخول والخروج من الدوار وتطبيق اشتراطات السلامة المرورية، كما تمت زيارة ملعب لجنة التنمية الاجتماعية بعد أن تم استكمال أعماله الفنية من قبل البلدية، والاطلاع على المراحل النهائية لمشروع توسعته وتطويره الذي يخدم جميع فئات الشباب بالمحافظة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لمحافظة بقيق عبدالله آل عايد أن أعضاء المجلس قدموا مقترحات من شأنها معالجة بعض الملاحظات الفنية التي من شأنها أن تتكامل مع المشروعات المنفذة، وتقديرهم للأعمال التي تقوم بها البلدية ممثلة برئيس البلدية المهندس فارس آل عريج وفريق العمل من مشاريع تنموية بالمحافظة والهجر التابعة التي تلبي احتياجات الأهالي من الخدمات.

وأشار رئيس المجلس البلدي أنه تم بعد نهاية الجولة عقد اجتماع للمجلس بحضور رئيس بلدية محافظة بقيق حيث تم الاطلاع على ما تم إنجازه من المشروعات التنموية التي تنفذها بلدية محافظة بقيق، ونسب الإنجاز ومعايير الجودة بتلك المشروعات المنفذة ومدى التزام المقاولين المنفذين بالشروط والمواصفات.

// انتهى //

18:15ت م

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