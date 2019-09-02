

لندن 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

هزت انفجارات عنيفة اليوم منطقة الخوين الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وشوهدت أعمدة الدخان في المنطقة وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات وأسبابها حتى اللحظة.

وعلى صعيد متصل تشهد محاور التماس جنوب شرق إدلب استهدافات متقطعة بشكل متبادل بالقذائف، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة والفصائل والمعارضة من جهة أخرى.

كما يتواصل الهدوء الحذر في هذه الأثناء ضمن مناطق خفض التصعيد المعروفة بـ "بوتين – أردوغان" والممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب.

// انتهى //

17:28ت م

0175





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سوريا : انفجارات عنيفة تهز مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.