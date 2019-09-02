السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي مسؤولًا أمريكيًا



عمّان 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم، نائب مساعد وزير الدفاع للأمن السيبراني والاتصال الدولي وسياسة المعلومات الأمريكية روبرت ستاير، الذي يزور الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الأمور والقضايا التي تخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

// انتهى //

17:18ت م

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