السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي مسؤولًا يمنيا



الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن علي ناجي عبيد.

وقدم معاليه نبذة عن أعمال المركز ونشاطاته الإنسانية المنفذة بالتعاون مع المنظمات الدولية والأممية في 44 دولة حول العالم أبرزها اليمن، وأساليب الدعم المخصصة للشعب اليمني في القطاعات كافة وسبل تطويرها.

وقدم المسؤول اليمني شكره العميم للمملكة ممثلة بالمركز لدعمه الإنساني والإغاثي المتواصل لليمن وأهله في محافظاته كافة دون تمييز.

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17:07ت م

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