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شاهد.. قائد جمس أكاديا الشجاع يصدم سيارة مشتعلة تفاديًا لكارثة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكن رجل شجاع من دفع سيارة مشتعلة أمام أحد البيوت بمركبته حتى لا يحدث مكروه لأهل هذا البيت.
وأظهر فيديو متداول قائد مركبة جمس أكاديا وهو يدفع المركبة التي اشتعلت فيها النيران ويبتعد عنها مسرعًا بعدما تضررت مركبته.
ولم يتبين من المقطع مكان وقوع الحادث إلا أن موثق المقطع قال إنه وقع قبل قليل.
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