- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التحالف: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع بأكثر من محافظة يمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التحالف: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع بأكثر من محافظة يمنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، تركي المالكي، أن اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من محافظة يمنية.
ولفت إلى أن كافة الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة، موضحًا أن قوات سعودية وصلت إلى شبوة لتهدئة الأوضاع هناك.
وأشار المالكي خلال مؤتمر صحفي له اليوم إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك القوانين الدولية من خلال تخزين الطائرات المسيرة في المناطق السكنية.
وأفاد المالكي أن التحالف استهدف مخازن أسلحة وطائرات بدون طيار للحوثيين في ذمار، نافيًا مزاعم الحوثيين باستهداف أحد السجون.
وأفاد المالكي أن ميليشيا الحوثي تواصل العمل على الترويج لانتصارات وهمية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع بأكثر من محافظة يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.