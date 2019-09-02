اخبار السعوديه

التحالف: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع بأكثر من محافظة يمنية

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم التحالف: اللجنة الإماراتية عملت على تهدئة الوضع بأكثر من محافظة يمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-02

التحالف: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع بأكثر من محافظة يمنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، تركي المالكي، أن اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من محافظة يمنية.

ولفت إلى أن كافة الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة، موضحًا أن قوات سعودية وصلت إلى شبوة لتهدئة الأوضاع هناك.

Advertisements

وأشار المالكي خلال مؤتمر صحفي له اليوم إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك القوانين الدولية من خلال تخزين الطائرات المسيرة في المناطق السكنية.

وأفاد المالكي أن التحالف استهدف مخازن أسلحة وطائرات بدون طيار للحوثيين في ذمار، نافيًا مزاعم الحوثيين باستهداف أحد السجون.

وأفاد المالكي أن ميليشيا الحوثي تواصل العمل على الترويج لانتصارات وهمية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع بأكثر من محافظة يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا