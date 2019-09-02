2019-09-02

التحالف: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع بأكثر من محافظة يمنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، تركي المالكي، أن اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من محافظة يمنية.

ولفت إلى أن كافة الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة، موضحًا أن قوات سعودية وصلت إلى شبوة لتهدئة الأوضاع هناك.

Advertisements

وأشار المالكي خلال مؤتمر صحفي له اليوم إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك القوانين الدولية من خلال تخزين الطائرات المسيرة في المناطق السكنية.

وأفاد المالكي أن التحالف استهدف مخازن أسلحة وطائرات بدون طيار للحوثيين في ذمار، نافيًا مزاعم الحوثيين باستهداف أحد السجون.

وأفاد المالكي أن ميليشيا الحوثي تواصل العمل على الترويج لانتصارات وهمية.