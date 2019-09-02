بدء فصل الخدمات وإزالة العقارات المتعارضة مع مسار مشروع استكمال الطريق الدائري بمكة

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة، عن البدء في فصل الخدمات وإزالة العقارات المتعارضة مع مسار مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث (الجزء الثالث) من تقاطع المسخوطة إلى تقاطع طريق الأمير سلطان.

وطالب الهيئة، أصحاب العقارات أرقام 1.37، 2.37، 37، 41، 101، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، مراجعة إدارة الاستملاكات في الهيئة بمبنى فرع الهيئة في كدي مقابل مستشفى النور مع إحضار المستندات التالية:

1- أصل صك الملكية وصورة واضحة منه

2- صورة الهوية الوطنية

3- وكالة سارية المفعول حال وجود وكيل

4- في حال أن مالك العقار “متوفي” يتم إحضار صك حصر ورثة صورة منه واضحة مع وكالات من الورثة صك ولاية في حال وجود قاصرين من ضمن الورثة.