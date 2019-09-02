الان تتابع “كفى” تشيد بالشكل الجديد لعلب السجائر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي
أشاد مدير عام جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لتغيير شكل علب السجائر بما يتناسب مع خطورتها على الإنسان.
وبيّن “الشيخ”، أن هذه السجائر والتي تفتك سنويًا بأكثر من 22 ألف شخص في هذا الوطن الغالي حسب تصريح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تستحق أن تفرض عليها القيود، مشيدًا بالضريبة الانتقائية التي خفضت إلى حد كبير عدد متعاطي السجائر ومستهلكيها من كلا الجنسين وفق الإحصائيات الأخيرة.
وظهر الشكل الجديد لعلب السجائر مغلفًا باللون الأسود ومكتوب عليه بالخط العريض (التدخين يسبب سرطان الحنجرة) فيما يتذيل الكتابة شريط أصفر مكتوب فيه (للإقلاع عن التدخين اتصل على الرقم 937) وهو الرقم الذي خصصته وزارة الصحة لعلاج الحالات التي ترغب العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر “كفى” تشيد بالشكل الجديد لعلب السجائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.