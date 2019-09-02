193 ألف حكم إداري تختتم بها محاكم ديوان المظالم العام الهجري المنصرم 1440هـ

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أظهر التقرير السنوي لمحاكم ديوان المظالم للعام 1440هـ حجم الأعمال القضائية التي جرى إنجازها خلاله، ويشير التقرير إلى أن مجموع الدعاوى الواردة لعموم المحاكم وهي: المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، بلغ 215463 دعوى، بينما جرى إنجاز 213759 دعوى، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة في عموم المحاكم 377144 جلسة, فيما بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان 193785 حكما, مشكلة بذلك إنجازًا قضائيًا نسبته 99% من الدعاوى الواردة، و75% من الحجم الفعلي للعمل.

Advertisements

وفي هذا الصدد يشار إلى أنه بلغ عدد محاكم ديوان المظالم حتى الآن 22 محكمة، منها 5 محاكم استئناف، و16 محكمة إدارية منتشرة بمختلف مناطق المملكة، والمحكمة الإدارية العليا، كما قرر مجلس القضاء الإداري مؤخراً إنشاء محكمة استئناف إدارية بمنطقة الجوف، ومحكمة إدارية بمحافظة الأحساء.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي عن محاكم الديوان جرى استخراج بياناته وفقًا لعملٍ تقني إلكتروني دقيق، يُظهر من خلاله أداء جميع المحاكم ونسب إنجازها للأعمال، إذ يعد هذا العمل إحدى مخرجات التحول الإلكتروني المقرر في الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020م، مما يجعل قياس الأداء ومتابعته أكثر دقة ووضوحًا، ويسهم في اتخاذ القرار تجاه النتائج المقروءة من الإحصائيات القضائية.

وتظهر هذه الإحصائيات والبيانات وما صاحبها من إنجاز، الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – التي لم تدخر جهدًا في دعم القضاء الإداري، والمتابعة الدائمة للمستجدات التي تراعي جودته وتطويره، حتى يؤدي رسالته وبجودة وإتقان وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.