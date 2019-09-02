الان تتابع في عمل بطولي.. قائد سيارة يزيح مركبة مشتعلة لحماية الأهالي #عاجل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قدّم قائد مركبة أروع صور الشجاعة والتضحية وعرّض حياته للخطر، حينما أنقذ أهالي حي سكني من حريق اندلع في إحدى المركبات المجاورة لأحد المنازل.
ونجح قائد المركبة في تقديم عمل بطولي وشجاع، بإزاحة السيارة التي اندلع بها الحريق بإبعادها من أمام المنزل لحماية الأهالي، ما أسفر عن إحداث تلفيات بواجهة مركبته.
ولقي العمل الشجاع لقائد المركبة، إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداولوا مقطع فيديو أظهر لحظة إبعاد المركبة المشتعلة من أمام المنزل.
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