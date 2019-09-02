، مدير التراخيص الآسيوية يشيد بدقة إجراءات رابطة المحترفين مع الأندية لاستيفاء المعايير ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أشاد مهاجان ناير مدير تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بآلية عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين فيما يخص استيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والمتابعة مع الالتزامات المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
جاء ذلك خلال زيارته لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتقائه بمسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، بحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي ومدير التراخيص بالرابطة، ومساعد مدير إدارة التراخيص ثامر المرشد، والتي اطلع فيها مهاجان ناير على آلية سير عمل الرابطة فيما يخص الإجراءات التي تم تنفيذها مع الأندية لاستيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والتي انتهت فترة تقديم مستندات المعيار المالي في الـ 31 من أغسطس المنصرم.
وعبر مهاجان عن سعادته البالغة بمستوى الاحترافية والدقة التي عملت خلالها الرابطة في الفترة الماضية مع الأندية، مشيداً بالتزام أندية دوري المحترفين بالتزاماتهم المالية وجميع متطلبات الرخصة الآسيوية والتي انتهت معاييرها الخمسة وهي: معيار البنية التحتية، المعيار الإداري، المعيار الرياضي، المعيار القانوني، إضافة إلى المعيار المالي يوم أمس الأول السبت.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 05:28 PM
التقى "آل معمر" واطلع على آلية سير العمل
أشاد مهاجان ناير مدير تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بآلية عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين فيما يخص استيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والمتابعة مع الالتزامات المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
جاء ذلك خلال زيارته لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتقائه بمسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، بحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي ومدير التراخيص بالرابطة، ومساعد مدير إدارة التراخيص ثامر المرشد، والتي اطلع فيها مهاجان ناير على آلية سير عمل الرابطة فيما يخص الإجراءات التي تم تنفيذها مع الأندية لاستيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والتي انتهت فترة تقديم مستندات المعيار المالي في الـ 31 من أغسطس المنصرم.
وعبر مهاجان عن سعادته البالغة بمستوى الاحترافية والدقة التي عملت خلالها الرابطة في الفترة الماضية مع الأندية، مشيداً بالتزام أندية دوري المحترفين بالتزاماتهم المالية وجميع متطلبات الرخصة الآسيوية والتي انتهت معاييرها الخمسة وهي: معيار البنية التحتية، المعيار الإداري، المعيار الرياضي، المعيار القانوني، إضافة إلى المعيار المالي يوم أمس الأول السبت.
، مدير التراخيص الآسيوية يشيد بدقة إجراءات رابطة المحترفين مع الأندية لاستيفاء المعايير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مدير التراخيص الآسيوية يشيد بدقة إجراءات رابطة المحترفين مع الأندية لاستيفاء المعايير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.