، ‏تمديد تكليف "الميلبي" مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بينبع ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتو عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، قرارًا إداريًا، بتمديد تكليف عبدالرحمن بن صلاح الميلبي، مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بمحافظة ينبع، لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ 1/9/2019م.
كما تضمن القرار تغيير المسمى الوظيفي إلى مدير تنفيذي للمجمع الصحي بينبع، بدلاً من مدير قطاع ينبع الصحي.
وأعرب "الميلبي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل - أن يعينه ويوفقه في كل ما يخدم الوطن والمواطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله-.
تمديد تكليف "الميلبي" مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بينبعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-02
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتو عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، قرارًا إداريًا، بتمديد تكليف عبدالرحمن بن صلاح الميلبي، مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بمحافظة ينبع، لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ 1/9/2019م.
كما تضمن القرار تغيير المسمى الوظيفي إلى مدير تنفيذي للمجمع الصحي بينبع، بدلاً من مدير قطاع ينبع الصحي.
وأعرب "الميلبي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل - أن يعينه ويوفقه في كل ما يخدم الوطن والمواطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله-.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
05:19 PM
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتو عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، قرارًا إداريًا، بتمديد تكليف عبدالرحمن بن صلاح الميلبي، مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بمحافظة ينبع، لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ 1/9/2019م.
كما تضمن القرار تغيير المسمى الوظيفي إلى مدير تنفيذي للمجمع الصحي بينبع، بدلاً من مدير قطاع ينبع الصحي.
وأعرب "الميلبي" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل - أن يعينه ويوفقه في كل ما يخدم الوطن والمواطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله-.
، تمديد تكليف "الميلبي" مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بينبع ،
المصدر : الخليج 365
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