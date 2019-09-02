، "فندق بيات" يشارك في موسم "السودة" بتجربة فريدة عبر "بيات لاونج" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في أجواء صيفية ماطرة وإطلالات جبلية ماتعة

شارك "فندق بيات" (5 نجوم) بخميس مشيط، في موسم "السودة" بتجربة فريدة عبر "بيات لاونج"، الذي قدّم أشهى المأكولات لزوّار شارع "أمسودة" على مدار شهر كامل، في أجواء صيفية ماطرة، وإطلالات جبلية ماتعة، وطبيعة ساحرة، وتأتي مشاركة الفندق في موسم السودة؛ دعماً وتشجيعاً للسياحة في منطقة عسير.

وقد قضى زوّار "بيات لاونج" الريفي ومرتادوه من السيّاح والمصطافين أوقاتاً سعيدة مليئة بالبهجة وسط غابات السودة البهية، مع التمّتع بخيارات متنوعة من لذيذ الأطعمة والحلويات الفاخرة، والمشروبات بأنواعها الساخنة والباردة، طوال ساعات النهار إلى ما يقارب منتصف الليل.

وحظي "بيات لاونج" لارتفاعه على احدى القمم الجبلية، بشرفات واسعة على مواقع العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية في شارع "أمسودة"، مع إطلالات على الطبيعة الخلابة، وجهّز بخدمات متكاملة، شاملة المظلات والمدافئ والبطانيات، اتقاء لبرودة الطقس، خاصة في أوقات المساء الساحرة، التي لا تخلو من الاستمتاع بالموسيقى والألحان الهادئة.

ويقدّم "بيات لاونج" الحاصل على شهادة الجودة وسلامة الأغذية HACCP مزيجاً من الأطباق الشرقية والعالمية، مستخدماً مكوّنات ذات جودة متميزة، بما فيها أجود أنواع الخضار واللحوم الطازجة المحضرة يومياً، والطهي الحي، كما يقدّم القهوة العالمية والعربية، وتشكيلة متنوعة من الحلويات الشرقية والعالمية أيضاً.

ويأخذ "بيات لاونج" شكلاً فريداً من البناء التراثي والعصري في آنٍ معاً، ويتألف من دورين بمساحة 2600 متر مربع، واستخدمت في بنائه مواد من وحي الطبيعة والبيئة المحيطة بصخورها وأخشابها، يجاوره جسر ممتد داخل غابات السودة، ويضم جلسات داخلية وخارجية، واستغرقت عملية بنائه مدة قياسية لم تتجاوز 15 يوماً قبل بداية فعاليات الشارع ونشاطاته، مع الحفاظ على مقومات الطبيعة وعدم الإضرار بها، ودون إزالة أي شجرة من المكان، ليقتصر الأمر على تشذيبها ليس إلا.

تجدر الإشارة إلى أن "فندق بيات" يعدّ أول مشروع فندقي حديث بمواصفات (5 نجوم) يستقبل السيّاح داخل مدينة خميس مشيط، على بعد 9 كيلومتر من مطار أبها، ويضم 105 غرف، و15 جناحاً، أحدها بمساحة 150 متراً مربعاً، وتزيد سعته عن 240 شخصاً، محتوياً على نادٍ صحي متكامل، من "جاكوزي" و"ساونا" وصالة للتمارين الرياضية وغيرها، ومطاعم بإطلالات مميّزة، وعدد من المقاهي والجلسات الخارجية المبتكرة، وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات.