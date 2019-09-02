تسجيل الطلاب الجدد 1441 بالسعودية عبر رابط نظام نور الالكتروني “noor.moe.gov.sa” لتقديم...

عبر موقع نظام نور الالكتروني يتم إجراء كافة الخدمات إلكترونيا، حيث يتم من بداية تسجيل الطلاب الجدد 1441 بالسعودية في مرحلة الروضة لدخول الروضات الحكومية والأهلية، وكذلك الطلاب المستجدين بالمرحلة الابتدائية بالصف الأول الابتدائي، وعن الخطوات الذي وضعتها وزارة التعليم السعودية نقدم لكم كافة التفاصيل التي تهم ولي الأمر والطالب.

تسجيل الطلاب الجدد 1441 بالسعودية

إن العام الدراسي في المملكة العربية السعودية يبدأ يوم الأول من سبتمبر 2019، وفق الخطة الزمنية، والتقويم الدراسي لعام 1441 هـ، كما وضعت وزارة التعليم بالسعودية رابط نور الالكتروني، والذي تخصص في كافة الخدمات التي يحتاجها ولي الأمر لكافة المقيمين والوافدين بالمملكة، والذي منه يتم التقديم الالكتروني وتسجيل الطلاب المستجدين بالمرحلة الابتدائية، من خلال خطوات سهلة وبسيطة.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين

من الدخول على موقع نور، يتم إنشاء حساب لولي الأمر، وكذلك حساب للتسجيل بالموقع، ومن خلاله يتم اتباع الخطوات المطلوبة، والتسجيل برقم الهوية الوطنية،للوصول لكافة الخدمات بدءً من تسجيل طلاب الروضات الحكومية أو الأهلية، والدخول للمرحلة الابتدائية، ثم كافة الخدمات المطلوبة حتى المرحلة الثانوية، وكذلك الاستعلام عن نتائج الطلاب بجميع المراحل، وكذلك أجراءات النقل من مدرسة لأخرى.

بالصور خطوات تسجيل الابتدائي

نقدم لكم بالصور ما يظهر لكم بالموقع حال دخوله للتسجيل به:

بعد دخول المستخدم يظهر له تلك الصفحة

وكما يظهر بالأعلى رابط دليل المستخدم للتسجيل في الروضات، يجب قراءته ومتابعة الخطوات التي يتم شرحها.

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ويتم الدخول من القائمة صفحة ولي الأمر

قم بكتابة اسم المستخدم

والرقم السري

ورمز التحقق

وانقر على تسجيل الدخول

ومنها اختر طلب التسجيل

تسجيل مستوى أول -في رياض الأطفال

ثم الضغط على التالي

الموافقة على التعهد

ثم تسجيل واتباع كافة الخطوات وملئ البيانات المطلوبة حتى تمام التسجيل

ومن خلال الموقع السابق توجد إرشادات سهلة وبسيطة لكافة راغبي التقديم لأبنائهم في مراحل التعليم، وفق المواعيد المحددة للتسجيل.