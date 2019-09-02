وصفها بالفكرة الرائدة.. شاهد: كيف استقبل مدير مدرسة بتبوك المعلمين في بداية العام الدراسي

فاجأ مدير مدرسة أبو دجانة الابتدائية بمحافظة البدع بمنطقة تبوك الأستاذ مسلم بن سلمان المسعودي معلمي الصفوف الأولية بمدرسته بتعليق صورهم على سور المدرسة. ووفقاً لـ”المواطن”، فإن المسعودي قام بذلك لمكافأتهم على جهودهم المبذولة خلال العام الماضي والتي كان لها الأثر الواضح على التحصيل العلمي لدى الطلاب.

وأوضح المسعودي أن هذه المبادرة لم تقدم على مستوى المدارس بالمملكة وهي فكرة وليدة ورائدة، الهدف منها إطلاع الطلاب وأولياء أمورهم على نخبة مميزة من المعلمين وشكرهم على ما قدموه بطريقة مختلفة.

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