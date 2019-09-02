أصدرت إدارة التعليم بمحافظ حفر الباطن بيانا توضيحيا لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع أبناء القبائل النازحة من التعليم. وأوضحت الإدارة أن عملية القبول تتم وفق التعاميم والأدلة المنظمة والمبلغة لأولياء الأمور منذ نهاية العام الماضي، لافتة إلى أنه يتم القبول بعد استكمال الأوراق النظامية من الجهات ذات العلاقة. ولفتت إلى أن موضوع تعليم أبناء القبائل النازحة محل اهتمام محافظ حفر الباطن وقيادات الوزارة، معربة عن استعدادها لتقديم كافة التسهيلات لخدمة المواطنين والمقيمين وفق الإجراءات لنظامية والأنظمة المتبعة لذلك.

وبينت أن أن إجراءات مراجعة موضوع قبول الطلاب والطالبات سوف تنتهي قريبا بجهود ومتابعة محافظ حفرالباطن، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تعليم حفر الباطن حول ما تم تداوله بشأن منع أبناء القبائل النازحة من التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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