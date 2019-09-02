بالأسماء.. مدير جامعة الملك خالد يُصدر 20 قرار تكليف

أصدر مدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، عددًا من قرارات التكليف بأعمال أكاديمية إدارية، تمثل الدفعة الثانية في العام الجامعي 1440 / 1441هـ، متمنيًّا لهم التوفيق، وحثّ الجميع على مضاعفة الجهود.

وأورد بيانٌ صادرٌ عن الجامعة، تفاصيل هذه القرارات التي جاءت على النحو التالي:

تمديد تكليف الدكتور يحيى عبدالله الشريف، عميدًا لكلية العلوم الإنسانية.

تمديد تكليف الدكتور عبدالعزيز إبراهيم الفقيه، عميدًا لكلية العلوم والآداب بمحافظة تنومة.

تمديد تكليف الدكتورة شادية حمود الشهراني، مساعدةً لعميد كلية التمريض بخميس مشيط شطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتورة سارة علي الشهري، مساعدةً لعميد كلية الطب شطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتورة عائشة مريع عسيري، مساعدةً لعميد كلية التربية شطر الطالبات.

تكليف الدكتور ماجد سعد آل فائع، وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

تمديد تكليف الدكتور إسماعيل محمد جالية، وكيلًا لكلية الطب للتطوير والجودة.

تكليف الدكتور ناصر عبدالله الشهراني، وكيلًا لكلية التربية للشؤون الأكاديمية.

تكليف الدكتور عبدالعزيز سعد دعجم، وكيلًا لكلية العلوم للدراسات العليا والبحث العلمي.

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تكليف الدكتور عايض عبدالله شاطي، وكيلًا لكلية الطب للشؤون الأكاديمية.

تكليف الدكتورة حصة محمد آل ملوذ، وكيلةً لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة فاطمة مرعي القرني، وكيلةً لكلية العلوم والآداب بخميس مشيط.

تمديد تكليف الدكتور فقيه عبده الربعي، مشرفًا على الخطة الاستراتيجية للجامعة.

تكليف الدكتور علي عيسى عنقي، مشرفًا على وحدة أبحاث الطاقة والموارد المائية.

تمديد تكليف الدكتور عبدالعزيز عوض العمري، رئيسًا لقسم التعليم الطبي بكلية الطب.

تكليف الدكتور علي محمد آل سهيل، رئيسًا لقسم صحة الطفل بكلية الطب.

تكليف الدكتور علي مسفر آل بسام، رئيسًا لقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة.

تكليف الدكتور عايض عوض بن درع، رئيسًا لقسم علوم المختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

تمديد تكليف الدكتورة حليمة إبراهيم السعيدي، مشرفةً على قسم الفيزياء بكلية العلوم شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة حنان محمد آل هيضة، مشرفةً على قسم الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية شطر الطالبات.