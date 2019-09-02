سعودية تباشر 3 حوادث مرورية عبر العمليات الميدانية لـ«نجم» للتأمين

باشرت شركة «نجم» للتأمين أول أعمالها الميدانية الخاصة بمعاينة ومباشرة الحوادث المرورية خارج نطاق الجامعات النسائية، التي تستهدف تعزيز التوجّه نحو تمكين المرأة وتكثيف دورها في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية، وتضمّنت العملية الأولى ثلاث حوادث، باشرتها سيدةٌ في مدينة الرياض على طريق خالد بن الوليد، وحول مطار الملك خالد الدولي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد السليمان، إنَّ خروج أول معاينة ميدانية، يعد استكمالًا لخطوات سابقة نفّذتها «نجم» لتكثيف دور المرأة في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية، انطلاقًا من ثقة كبيرة في قدرتها ومن المستوى التأهيلي العالي الذي تلقته في هذا المجال.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنّ الشركة تسعى إلى تمكين المرأة؛ تماشيًّا مع رؤية المملكة 2030، التي أولت المرأة السعودية أهميةً كبرى؛ كونها عنصرًا مهمًا من عناصر قوة المجتمع، ولديها إمكانات النجاح التي تمكنها من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.