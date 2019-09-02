نائب أمير الجوف: الأوامر الملكية هدفها تطوير وزارات وأجهزة الدولة

أكد نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعكس عزمه مواصلة العمل لتطوير وزارات وأجهزة الدولة، ولمواكبة التطور الذي يشهده العالم في شتى المجالات.

وقال نائب أمير الجوف إن فصل بعض الوزارات وإنشاء وزارات جديدة يأتي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 والعمل على تحقيقها، وهو ما أكده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في عدة مناسبات.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن فهد، أن إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يؤكد أيضًا حرص القيادة الرشيدة على تنمية قدرات أبناء هذا الوطن من الشباب والفتيات والحرص على النشء؛ حيث إنها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، والقدرة على التعلم والاستنتاج. ودعا نائب أمير منطقة الجوف، الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.