«التنمية الاجتماعية» تسد احتياجات الأسر المتعففة بتطبيق «وصال»

سجَّل تطبيق «وصال» نجاحًا كبيرًا، وساهم في الوصول إلى العديد من الأسر المحتاجة المتعففة لسد احتياجاتها وفكِّ كربها. وأنشأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق «وصال» على الأجهزة الذكية، في مبادرةٍ منها تتيح لفاعلي الخير تسجيل بيانات المحتاجين والمتعففين وإرسالها إلى الوزارة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ليتأكد للوزارة صحة المعلومات ويتم توجيه الدعوة لهم عن طريق الضمان الاجتماعي، للاستفادة من أحد البرامج الضمانية.

ويهدف تطبيق (وصال) إلى تسهيل الوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، والقضاء على الممارسات الخاطئة مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم في برامج التواصل الاجتماعي.

وسهلت الوزارة لفاعلي الخير طريقة استخدام التطبيق بخطوات ميسرة، تبدأ بتسجيل فاعل الخير بياناته الشخصية عبر هذا الرابط، ثم تسجيل بيانات المتعفف مع كتابة شرح مبسط لحالته وظروفه، ثم رفع البيانات للوزارة ليقوم فريق مختص بدراسة الحالة وتحديد مدى احتياج المتعفف وإكمال بقية الإجراءات.

وشهدت الفترة الماضية وصول فريق الباحثين الاجتماعيين المكلفين بهذا الأمر للعديد من المتعففين، عن طريق هذا التطبيق الذي يأتي ضمن المبادرات المتواصلة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.