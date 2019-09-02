«أم محمد» تُطلع «عاجل» على تجربتها المبتكرة لخدمة سعوديات وأطفالهن

روت السعودية «أم محمد»، لـ«عاجل»، تفاصيل فكرتها المبتكرة، بعدما بادرت بإطلاق مشروع صغير، عبارة عن حضانة منزلية في بريدة بمنطقة القصيم؛ لاستقبال الأطفال الصغار، ولا تقتصر الاستضافة على الرعاية العادية؛ لكن الخدمة تشمل تجهيز الوجبات للأمهات العاملات.

وبدأت صاحبة المشروع في التسويق لفكرتها الجديدة؛ بإعلان طريف تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه «خدمة جديدة أوفرها... جيبي لحمتك ورزك مع طفلك في الصباح، واستلمي غداك مع طفلك».

وقالت «أم محمد»، إنها تسكن في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وبدأت مشروعها بعددٍ قليل من الأطفال، وإن فكرة مشروعها تقوم على أن الأم العاملة منشغلة بشكل دائم عن طفلها، وكذلك عن إعداد وجبات الطعام، وأنها قامت بتوفير الحل لهاتين المشكلتين.

وأضافت، أنه طرأ على بالها فكرة المشروع، بأن تحضر الأم العاملة ما تريده من الطبق الذي تود إعداده، مع ما يلزمه من قدور وغيرها، وتأتي وقت الظهر لاستلام الطفل مع الغداء، مضيفة أن الرسوم الشهرية هي: 500 ريال على الطفل، و300 على وجبة الغداء.

وحول مصدر الفكرة، قالت «أم محمد»، إن الفكرة بدأت تلوح لها عندما رأت أختها، وهي معلمة، تضع طفلها في الحضانة، وقلت لها «لو تلاقين حضانة تأخذ طفلك وتسوي لك الغداء»، فانبهرت أختها بالفكرة، موضحة أنها بدأت بالفعل في عمل الإجراءات النظامية الخاصة بالحضانة.