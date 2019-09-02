الداخلية تنفذ القصاص في قاتلي «محمد الغامدي» بمشاجرة الباحة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانيَيْن قتلا شخصًا، بعد خلاف اندلع بينهم في محافظة العقيق بمنطقة الباحة.

وقالت «الداخلية» في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنّ سفر بن امبارك بن سعيد الغامدي وعائض بن امبارك بن سعيد الغامدي، أقدما على قتل محمد بن علي بن عوضه الغامدي، وذلك بقيامهما بطعنه عدة طعنات وضربه على رأسه بالحجر بسبب خلاف بينهم.

وتمكَّنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما قصاصًا, وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص, ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجانيين, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.

وأضاف البيان أنّه تمّ تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجانيين اليوم الاثنين، في محافظة العقيق بمنطقة الباحة.

وأكّدت «الداخلية»، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, محذِّرةً في الوقت نفسه، كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.