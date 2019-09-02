فرق الإنقاذ تنتشل جثة مفقود «غدير البنات» بالطائف

انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالطائف، جثة رجل غرق في غدير البنات بالطائف؛ بمساندة من فرق «مبادرة وأركان وساعد» التطوعية للبحث والإنقاذ، وذلك بعد رحلة بحث استمرت عدة ساعات.

وكان الدفاع المدني بالطائف، قد انتشل جثة امرأة أمس الأحد، بعد غرقها في غدير البنات الواقع بالقرب من متنزه الردف، وعثرت على طفلين داخل مركبة بجوار الغدير، فيما واصلت البحث عن رجل مفقود قبل العثور عليه، لاحقًا.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ المائي لمدني محافظة الطائف، باشرت بلاغًا عن طريق مواطن إلى مركز العمليات الموحد، يفيد بوجود سيارة بها طفلان متوقفة بجوار غدير البنات شرق المحافظة.

Advertisements

وتابع: «تم تحريك الفرق المختصة بأعمال البحث والإنقاذ وفرق الإنقاذ المائي إلى موقع الحادث، تساندها آليات فنية مساندة، وعند وصول الفرق موقع الحادث، كانت المعاينة الأولية تشير إلى وجود عربة بها طفلان- سنتان وثلاث سنوات- ولا يوجد في محيط العربة أي شخص.

وأضاف: كانت المياه تحيط بثلاثة جوانب منها، كما وجد بالموقع فرشاة وحذاء سيدة، وواصلت فرق البحث أعمالها في محيط العربة؛ لتعثر على آثار خطوات قدم باتجاه الغدير، ومن الحيثيات المتوافرة لفرق البحث، بادرت فرق الإنقاذ المائي بالدخول في المياه.

ويصل منسوب المياه إلى أكثر من مترين، ومن خلال عمليات التمشيط والبحث تم العثور على سيدة- غير سعودية- وانتشالها، وبعد الكشف عليها من قبل الهلال الأحمر، اتضح أنها فارقت الحياة، وتم استدعاء فريق من الأدلة الجنائية وشرطة محافظة الطائف؛ للوقوف على مسرح الحادث.