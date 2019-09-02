«تطوير مكة» تبدأ فصل الخدمات عن عقارات لاستكمال الدائري الثالث

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، البدء في فصل الخدمات وإزالة العقارات المتعارضة مع مسار مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث (الجزء الثالث) بمكة المكرمة، من تقاطع المسخوطة وحتى تقاطع طريق الأمير سلطان.

وأضافت هيئة تطوير مكة المكرمة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إنه على أصحاب العقارات مراجعة مبنى الهيئة بـ«كدي» مقابل مستشفى النور.

وأوضحت هيئة تطوير مكة المكرمة أن أرقام العقارات هي: «1037 - 2037 - 37 - 41 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 – 126».

وأشارت إلى أنه يجب على أصحاب تلك العقارات إحضار المستندات التالية عند المراجعة: «أصل صك الملكية، وصورة منه واضحة، وصورة الهوية الوطنية، ووكالة سارية المفعول في حال وجود وكيل».

وتابعت أنه «في حال كان مالك العقار متوفيًا يتم إحضار التالي: صك حصر ورثة وصورة منه واضحة، ووكالات من الورثة، وصك ولاية في حال وجود قاصرين من ضمن الورثة».