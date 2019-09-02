بالصور.. ختام ثاني مراحل منافسات مهرجان ولي العهد للهجن

أنهى الاتحاد السعودي للهجن، المرحلة الثانية من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، والمخصصة لـ«أشواط الماراثون، والأشواط الدولية، وأشواط الإنتاج، وأشواط السودانيات)، التي انطلقت منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي؛ بمشاركة 8 دول، هي (فرنسا.. الإمارات.. الكويت.. سلطنة عمان.. البحرين.. مصر.. السودان.. الأردن) بـ1500 مطية، منها نحو 500 مطية في الأشواط الدولية طوال الستة أيام الماضية؛ بواقع فترتين صباحية ومسائية.

وعمل مهرجان ولي العهد للهجن في دورته الثانية، على تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، إضافة إلى دعم النشاط السياحي بمحافظة الطائف بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، وهو ما جعلها واحدة من أكثر دول العالم حراكًا على صعيد تفعيل دور القطاع السياحي، وأسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يأتي ضمن اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودعمهما المستمر لمختلف قطاعات الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال دعم البرامج والفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة؛ بما يواكب رؤية المملكة 2030 الطموحة والهادفة.