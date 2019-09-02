السعودية اليوم / الربيعة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط



الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الصحي بين المركز والمنظمة لدعم المرضى والمصابين في جميع دول العالم المحتاجة.

وأشاد الدكتور أحمد المنظري بالبرامج والمشاريع المتعددة التي يقدمها المركز للمحتاجين والمنكوبين في شتى أنحاء العالم، معربا عن تقديره الواسع لأداء المركز المهني وانتشاره العالمي.

وقال: المركز من أهم الداعمين لمنظمة الصحة العالمية وللمكتب الإقليمي وله أعمال جليلة جداً وساعدت في رفع المعاناة عن المحتاجين في مختلف دول العالم خصوصاً في الإقليم سواء تقديم الخدمات العلاجية والوقائية المباشر وغير المباشرة أو عن طريق الدعم المالي والتقني والفني أو من خلال المنظمات الأممية ومنها منظمة الصحة العالمية، ونثمن هذا الدعم السخي الذي يقدمه المركز ونسعى لتطوير العلاقة معه لرفع المعاناة عن المحتاجين في دول العالم لمكافحة الأمراض السارية وغيرها وبناء وتعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع مختلف الاحتياجات الصحية في إنحاء الإقليم.

ووصف الزيارة بالناجحة والمثمرة بلقاء معالي المشرف العام على المركز والفرق المختصة وأضاف؛ تناقشنا في مختلف الجوانب الإدارية والتقنية والمهنة والمالية الخاصة بمختلف البرامج في الإقليم وكذلك برامج الدعم التي يقدمها المركز لدول خارج الإقليم ، واتفقنا على بعض الخطوات الإجرائية التي تقم بها المنظمة والمركز من أجل تعزيز العلاقة بين الجانبين بما يخدم الصالح العام والمحتاجين ومن أجل تنفيذ الرسالة النبيلة التي من أجلها أنشئ المركز.

//انتهى//

16:49ت م

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