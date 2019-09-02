السعودية اليوم / بلدية الحازمي تفتتح سوق التمور والفواكه الأحد القادم



أبهـا 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

تفتتح بلدية مركز الحازمي التابع لمحافظة بيشة الأحد المقبل, سوق التمور والفواكه الجديد , الذي يأتي في إطار تفعيل برنامج البلدية لدعم اقتصاديات التمور والفواكه في المحافظة، وتم العمل بإنشائه قبل نحو شهرين.

وأوضح رئيس البلدية المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن السوق الجديد يقع على مساحة 15000 متر مربع, بجانب الحدائق على طريق بيشة وادي ترج, ويضم ساحة لبيع التمور والفواكه مهيأة بأحدث الوسائل على مساحة 1700 متر مربع, إلى جانب موقع للبيع بالتجزئة ومبنى إدارة ودورات مياه ومسجد ومضلات حديثة ومطورة, بالإضافة إلى مواقف خاصة للسيارات.

ولفت النظر إلى أن المراكز التابعة لبلدية الحازمي تتميز بجودة إنتاج ووفرة التمور بمختلف أنواعها, حيث يعد وادي ترج النسبة الأعلى من الانتاج في توريد التمور إلى السوق بالمملكة, مما شجّع البلدية لزيادة الفاعلية والسعي حثيثاً نحو إيجاد موقع متميز لدعم القطاع التنموي والزراعي في المنطقة وتحقيقاً لتطلعات المستفيدين في الجانب الزراعي.

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16:47ت م

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