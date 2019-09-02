السعودية اليوم/ عمل الخبر ينهي 392 طلب إلغاء بلاغ تغيب و131 طلب مستحقات



الدمام 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

أنهى مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر، 392 طلب إلغاء بلاغ تغيب، و131 طلبا للمستحقات، و178 قضايا الوفيات خلال العام الهجري الفائت.

وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي، أن قسم العلاقات العمالية أنهى ٣٩٢ طلباً تقدم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية بعد التحقق من صحتها خلال العام الماضي١٤٤٠هـ، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من طلبات مستحقات المتوفين التي بلغت 178 طلباً، و131 طلب تصفية مستحقات.

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16:33ت م

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