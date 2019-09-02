

تونس 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

احتجزت قوات الأمن التونسية أسلحة من نوع كلاشينكوف وفككت عدد من الأحزمة الناسفة، وذلك خلال العملية الأمنية التي وقعت صباح اليوم بمحافظة القصرين غرب تونس وخلفت ثلاثة قتلى في صفوف الإرهابيين ومقتل عنصر أمني تونسي.

ونقلت "وكالة الأنباء التونسية" عن مصادر أمنية تونسية أن العناصر الإرهابية المقتولة من القيادات البارزة في تنظيم إرهابي ينشط في الحدود التونسية الجزائرية، مشيرة إلى أن تعزيزات أمنية وعسكرية تحولت إلى مكان العملية الأمنية وشرعت في تمشيط المنطقة .

// انتهى //

16:24ت م

0152





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الأمن التونسية تحجز أسلحة وتفكك أحزمة ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.