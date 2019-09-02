السعودية اليوم / الجامعة العربية والمجلس العالمي للتسامح والسلام يوقعان غدًا مذكرة تفاهم



القاهرة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

توقع جامعة الدول العربية والمجلس العالمي للتسامح والسلام غدًا، مذكرة تفاهم مشتركة وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقالت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبوغزالة إن المذكرة تأتي في إطار حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز التعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتمثلة في نشر قيم التعايش السلمي وقبول الآخر، وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين أتباع مختلف الحضارات والثقافات.

وأشارت السفيرة أبو غزالة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ترسيخ سبل التعاون المشترك بين الجانبين ودعم الحوار والتواصل الحضاري، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز ثقافة السلام المستدام، والتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف والتعصب والتمييز العنصري، عبر إعداد وتنظيم المؤتمرات والمنتديات وورش العمل واللقاءات الحوارية المشتركة، وتنسيق الزيارات المتبادلة والمنتظمة بين المسؤولين لدى المنظمتين.

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16:22ت م

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