السعودية اليوم / الأمم المتحدة تبحث مع السفير الأمريكي الأوضاع الإنسانية في ليبيا



طرابلس 03 المحرم 1441 هـ الموافق02 سبتمبر 2019 م واس

التقت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، في تونس السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان اليوم، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الوضع الإنساني المتدهور في ليبيا وجهود المفوضية لتوفير المساعدة الضرورية لإنقاذ حياة النازحين واللاجئين في ليبيا.

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16:10ت م

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