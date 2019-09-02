السعودية اليوم / بلدية صامطة و عمل جازان ينفذان جولات رقابية على المنشآت النسائية



صامطة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة صامطة بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان اليوم ، جولات رقابية ميدانية على عدد من المنشآت النسائية بالمحافظة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية المفاجئة التي يقوم بها القسم النسائي بالبلدية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن الجولات الرقابية التفتيشية المفاجئة تُعد المبادرة المشتركة الأولية بين الجهتين، وشملت عدد من الوصالين النسائية ومنشآت بيع أدوات التجميل وتصفيف الشعر والكافيهات النسائية داخل المحافظة وقراها.

وأشار إلى أن الفرق المشاركة في الجولة رصدت 18 مخالفة تمثلت في عدم وجود شهادات صحية لدى العاملات، وتدني مستوى النظافة وضبط كميات من أدوات التجميل منتهية الصلاحية وأدوات تصفيف الشعر الغير صالحة التي جرى مصادرتها، ووجود صالون نسائي غير مرخص، و32 عاملة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل من عدة جنسيات عربية، فيما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

وأكد المهندس دغريري حرص البلدية على تكثيف الجهود الرقابية لمفاجئة، إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية على مدار الساعة، بهدف متابعة هذه المحلات، لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية، مشددًا على دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية، داعياً الجميع إلى التعاون من أجل المحافظة على الصحة العامة وعدم التردد في الإبلاغ عن أية مخالفات بالاتصال على الرقم 940.

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15:52ت م

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