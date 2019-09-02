السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعًا لاستعراض مشاريع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة



جدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة, اجتماعًا بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل, تخلله استعراض لأعمال ومشاريع الوزارة بالمنطقة.

واطلع سمو الأمير بدر بن سلطان على إحصاءات عن منتجات وزارة الإسكان في محافظات المنطقة ومن بينها إنشاء 12 مشروعًا سكنياً ضمن خطة لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية في تلك المشروعات حوالي 52,611 وحدة على مساحة إجمالية 11,608,164 متراً مربعاً.

كما استعرض سموه خطة الوزارة الخاصة بمبادرة الإسكان التنموي والهادفة لتوفير المساكن لأبناء المنطقة من الفئات المصنفة بأنها الأكثر حاجة من المواطنين، مثل المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على جانب توفير الأراضي المجانية للمستفيدين في منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، وتضم 13 مخططاً سكنياً للأراضي المجانية، وتوفر أكثر من 28 ألف قطعة أرض متاحة للمواطنين المسجلين في قوائم الدعم السكني، حيث بدأت عمليات التسليم في هذه المخططات، فيما يمكن للراغبين استكمال إجراءات الحجز من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لموقع سكني.

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15:52ت م

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