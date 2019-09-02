السعودية اليوم / أمين الشرقية: الانتهاء من مشروع تحويل مدن حاضرة الدمام صديقة لذوي الإعاقة قبل ٢٠٢٠



الدمام 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عزم الأمانة الانتهاء من تنفيذ مشروع تحويل مدن حاضرة الدمام لتصبح صديقة لذوي الإعاقة قبل عام 2020، وذلك ضمن خطتها لتكون محافظة الخبر ضمن أفضل 100 مدينة عالمية.

وأشار معاليه إلى أن الأمانة أعدَّت دارسة متكاملة لإعداد الدراسات والتصاميم والأدلة الهندسية لتطبيق معايير الوصول الشامل بمدن حاضرة الدمام لتصبح مدنًا صديقة لذوي الإعاقة وكبار السن بهدف تمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع وباستقلالية تامة من خلال الوصول اعتمادًا على أنفسهم إلى مختلف الأماكن والأنشطة بشكل يسير يكفل المساواة مع الأسوياء من المجتمع، وتذليل العقبات التي تقيدهم وتحد من إنتاجيتهم واستقلالهم في المجتمع.

وبين أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا للتوجيهات التي تنص على وجوب تأمين حركة تنقل سهلة للمعاقين وكبار السن، من خلال الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأفاد الجبير أنه يجري حاليًا عمل ممرات للمشاة ومجاورات سكنية ستكون جاهزة خلال السنوات الثلاث المقبلة ضمن برنامج أنسنة المدن، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل على تطوير الواجهات البحرية والمدن الساحلية وهي جزء من المشاريع التنموية الخدماتية التي تخدم الجميع، مؤكدًا سعي الأمانة لتجهيز واجهات بحرية بمواصفات عالمية لتنافس المدن الساحلية العالمية تستهدف تطوير وتعزيز السياحة الداخلية عبر تنفيد مشاريع تنموية سياحية تخدم الزائر والسائح، وهذه المشاريع تأتي من مسؤولية الأمانة الاجتماعية وبالشراكة مع الجهات الأخرى، لافتًا النظر إلى تجهيز الشواطئ والواجهات البحرية، وتنفيد حزمة من المشاريع الكبيرة في الواجهات البحرية في الدمام والخبر ورأس تنورة والقطيف والجبيل والخفجي.

وقال: "وضعت أمانة الشرقية مؤخرًا اشتراطات خاصة للمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع سياحية استثمارية على الواجهات البحرية مثل المطاعم، إذ تم اشتراط أن تكون نسبة المباني التي ستقام ٥٪ فقط وبقية المساحة تكون عبارة عن خدمات وهو ما يبحث عنه السائحون ومرتادو هذه الأماكن، مبينًا أن الأمانة قامت بعمل مهرجانات ومشاريع سياحية بهدف تنشيط السياحة الداخلية من خلال إقامة مهرجانات بالشراكة مع العديد من الجهات مثل (مهرجان سفاري بقيق، ومهرجان النعيرية ومهرجان الخفجي)، فيما قامت بتخصيص أرض بمساحة 6 ملايين متر مربع لإقامة متنزه بري "مؤقت"، بهدف إقامة المخيمات، التي تلقى رواجًا كبيرًا في موسم الشتاء والربيع من قبل المواطنين والمقيمين، حيث تم تجهيزها بشكل تقني عالي أسهم بشكل كبير في تقديم خدمة أكثر من ٢٠٠٠ مخيم العام الماضي.

وفيما يتعلق باستعدادات الأمانة باليوم الوطني، أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية أن الأمانة بدأت مبكرًا في الاستعداد لهذا اليوم المجيد العزيز على نفوس الجميع، إذ تم توجيه الوكالات والإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة كافة بضرورة الاستعداد الجيد وتنفيذ عمل مميز بـاليوم الوطني للمملكة.

// انتهى //

15:39ت م

0131





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين الشرقية: الانتهاء من مشروع تحويل مدن حاضرة الدمام صديقة لذوي الإعاقة قبل ٢٠٢٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.