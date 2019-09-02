السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يرأس الاجتماع الدوري لمحافظي المحافظات ومديري الإدارات الخدمية بالمنطقة



الباحة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، الاجتماع الدوري لمحافظي المحافظات ومديري الإدارات الخدمية بالمنطقة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالحضور ، منوهاً بما تحظى به بلادنا من أمن وأمان ونعم كثيرة جاءت بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأشاد سموه بالأوامر الملكية الحكيمة التي جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030 ، ولمواصلة البناء الشامل للتنمية والرفعة والازدهار والتقدم للوطن الغالي ، مشيراً إلى أن الدولة - أعزها الله - وضعت إنسان هذه البلاد أول اهتماماتها وحرصت على تحقيق الرقي لهذا الوطن وأبنائه.

وأشاد سموه بالبداية الجادة لتعليم المنطقة والطلاب والطالبات مع مطلع العام الدراسي الجديد ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وأكد سمو أمير الباحة ضرورة الاهتمام بالجوانب التنموية وكلٌ ما يخصها ، حاثاً على الإدارات الخدمية بالمنطقة باتخاذ الإجراءات الخاصة بإنهاء المشاريع التنموية وخاصة المتعثرة والمتوقفة, والاهتمام أيضا باستحداث مشاريع تنموية جديدة تخدم المنطقة ومحافظاتها ومراكزها كافة.

وأضاف سموه أن منطقة الباحة تخطو خطوات متقدمة نحو مستقبل باهر شهده كل من زارها ومن يسكنها بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - مشدداً على صياغة المجهودات بشكل يهم المنطقة وساكنيها.

وتطلع الأمير حسام بن سعود إلى مزيد من التعاون في كل ركن من أركان منطقة الباحة التي لن تستقيم مشاريعها إلا بمتابعة من مدير الإدارة شخصياً.

بعد ذلك ناقش سمو أمير الباحة والمجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المتعلقة بالجوانب التنموية بالمنطقة ومحافظاتها.

حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

15:23ت م

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