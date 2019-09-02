السعودية اليوم / بلدية البدع تدعم منظومة البنى التحتية في متنزهات المحافظة



تبوك 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

أعادت بلدية محافظة البدع ترميم وعمل مسطحات خضراء بمنتزه الأمير فهد بن سلطان , ونوعت مصادر الترفيه للأطفال مع إيجاد متنفسات طبيعية حضارية ، للإسهام في تحقيق الأهداف السياحية للمحافظة لتكن بيئة جاذبة للسياح.

وأوضح رئيس البلدية سعيد السعيد، أن البلدية تسعى إلى تهيئة بيئة ملائمة للسكان وزوار البدع خلال العطل وغيرها عن طريق توفير المسطحات الخضراء المفتوحة وتفعيل الأنشطة المجتمعية فيها، التي ستؤدي إلى رفع مستوى الراحة والمتعة للمقيمين والزوار على حد سواء، توافقًا مع المدن العصرية التي تحرص على توفير المتنزهات للسكان بداخل المناطق السكنية، لتسمح للناس بالترجل من وإلى المتنزه بدلًا من استخدام المركبات التي تلوث البيئة.

وعن دور البلدية في الشراكة مع المجتمع في هذا الجانب أكد السعيد أن التعاون مع القطاع الخاص والمدارس والجمعيات ولجان التنمية وغيرها في مجال نشر الوعي البيئي ونشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة كبير ومتواصل، وكان خلال الفترة الماضية بعض المشاركات مع مجموعة من المدارس والجمعيات.

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15:22ت م

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